Portugal regista mais nove mortes e 602 casos de covid-19. Internamentos sobem

Estão 495 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais sete do que no dia anterior. Os dados, referentes à totalidade do dia de quarta-feira, foram divulgados esta quinta-feira pela DGS.

Portugal registou, esta quarta-feira, mais 602 casos positivos de covid-19 e nove mortes. Os números constam do boletim de actualização diária da Direcção-Geral da Saúde (DGS), publicado esta quinta-feira.

Estão 495 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais sete do que no dia anterior. Desses, 122 estão internados nas unidades de cuidados intensivos do país, mais seis do que no dia anterior.

No total, desde Março de 2020, foram identificados 825.633 casos positivos de covid-19 (doença causada pelo vírus SARS-CoV-2) e 16.899 mortes.

Sabe-se, ainda, que recuperaram 601 pessoas no espaço de 24 horas. No total, contam-se 782.895 pessoas que conseguiram recuperar da doença desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 25.839 casos activos da doença. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

Os números da taxa de incidência e do índice de transmissão foram actualizados na quarta-feira, e mantém-se iguais esta quinta-feira. Estes dados são actualizados às segundas, quartas e sextas.

De acordo com a última avaliação, ambos os indicadores aumentaram. O índice de transmissibilidade ultrapassou 1 em Portugal continental e na contabilização com as regiões autónomas. Também a taxa de incidência subiu: 64,3 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes em Portugal; no continente esse valor baixa para 62,5. Lembremos que o valor traçado como limite para este indicador são de 120 casos de infecção a 14 dias por cada 100 mil habitantes.