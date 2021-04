Partidos pedem mais um mês para discutir lei dos independentes

Os movimentos independentes, que há alguns meses reivindicam a alteração da lei eleitoral autárquica que lhes retirou direitos no ano passado, vão nesta quinta-feira sentir mais um travão nas suas pretensões. Os oito projectos que tentam “remendar” essas regras serão discutidos esta tarde no plenário do Parlamento mas não vão ser votados: baixam sem votação à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias por 30 dias para os partidos tentarem entender-se.