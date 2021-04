O “pântano” de Guterres era a corrupção

João Cravinho defende que António Guterres se demitiu, em 2001, pelo “clima pestilento” de corrupção que existia em Portugal e não por causa do resultado das autárquicas. “Só podia ser sobre corrupção que disse o que disse”, garante o antigo ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território de Guterres, que foi, à época, responsável pela sindicância sobre corrupção à Junta Autónoma de Estradas que levou à extinção deste organismo. E aprovou uma lei sobre obras públicas em que, pela primeira vez, as obras a mais tinham um limite financeiro.