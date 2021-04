Jorge Coelho (1954-2021). O homem que nunca quis ser secretário-geral do PS

António Guterres ainda era primeiro-ministro, quando indicou o sucessor: Jorge Coelho, o seu número 2, daria um “excelente líder do PS”. Estávamos no ano 2000, vivia-se já o estertor do guterrismo, e Jorge Coelho disse logo que não. Ficava agradecido pela lembrança, mas não. “Não quero ser líder do PS, não tenho nenhuma apetência para isso, nem nenhuma ambição.”