Interior Summit quer preparar jovens para uma “intervenção cívica plena” no interior do país

“O Interior Summit pretende desempenhar um papel importante na formação e preparação dos jovens, capacitando-os para uma intervenção cívica plena, pensando e agindo no interior do país”, afirmou esta quinta-feira Duarte Mairos, responsável pela associação. O lema do congresso é “Jovens de hoje, líderes de amanhã”.

Ao mesmo palco, instalado na unidade industrial da Continental, em Vila Real, vão ser chamados jovens, empresários, médicos, presidentes de câmara, deputados na Assembleia da República e jornalistas. Em debate vão estar temas como a energia e sustentabilidade, o conhecimento e a inovação, o empreendedorismo, a saúde, o jornalismo no interior e a descentralização.

“Juntamos a juventude, a vontade, o querer fazer mais e a energia que nós jovens temos e depois as pessoas que já fizeram esse caminho, já têm a experiência e o conhecimento”, salientou à agência Lusa Duarte Mairos.

Por causa da pandemia, o congresso realiza-se num modelo híbrido, presencial e online, e é o culminar de vários encontros e acções realizadas desde Outubro neste território do interior do país. Duarte Mairos disse ainda que este é o primeiro Interior Summit e que o objectivo é repetir anualmente a iniciativa.

A secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, vai estar na sessão de abertura do congresso, que conta ainda com a participação dos autarcas de Vila Real, Lamego, Valongo e Braga e tem o patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A Youth Academy foi criada em 2019, tem sede em Vila Real e pretende fomentar a participação cívica dos mais novos. Em Março foi criado o primeiro núcleo em Lamego (Viseu). Com esta associação, Duarte Mairos quis criar “um órgão associativo para agregar jovens do interior” e “dar ferramentas para poderem participar, ter uma voz e envolverem-se na comunidade onde estão inseridos”.

A Continental Advanced Antenna Portugal é uma das principais parceiras do congresso e da associação. Esta fábrica produz componentes para automóveis e é uma das maiores empregadoras privadas no distrito de Vila Real, com cerca de 570 trabalhadores. Numa parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e com o apoio do COMPETE, a Continental vai criar a “fábrica do futuro”. O investimento é de 10,5 milhões e o anúncio foi feito esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, durante uma visita à UTAD, em Vila Real.

O director-geral da Continental local, Miguel Pinto, referiu que o “projecto visa tornar a fábrica o mais moderna possível”, de forma a ser uma referência em termos de indústria 4.0”, tornar os processos mais “competitivos, produtivos e atrair futuramente produtos em termos de maior valor acrescentado”.