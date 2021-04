O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre salvar o planeta

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week, pessoas queridas!

Esperamos que estejam bem, a aguentar forte, desconfinando aquele pedacinho, mas mantendo sempre a CAUTELA.

O tema desta semana é especial e importante por vários motivos. Primeiramente, porque é imperativo salvar o planeta e temos de começar a ter esta conversa a sério. Talvez mudando-lhe um pouquinho o tom?

Segundamente, porque o tema deste episódio foi escolhido pelos nossos lindíssimos patronos! Todos os meses, no Patreon, têm a oportunidade de escolher o tema do primeiro episódio do mês seguinte. Queríamos já há uns valentes tempos falar sobre este tema convosco, mas andámos a adiar e a adiar e só isso já é um ponto de partida importante para esta conversa.

Queremos muito saber como se sentem em relação a tudo isto! Vão ouvir o episódio e voltem aqui para nos contarem o que acharam.

Falem connosco pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail (ofredeaines@gmail.com). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.