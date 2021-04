Os rostos dos profissionais de saúde mental de Nova Iorque

Os retratos são de psicoterapeutas, assistentes sociais e coordenadores de centros ocupacionais, que trabalham na área da saúde mental e acompanham o impacto da pandemia na população.

Amina Woods, psicoterapeuta de Nova Iorque, nos Estados Unidos, citada pela Reuters, afirma que as pessoas estão “exaustas” e “sobrecarregadas de trabalho”. Alguns dos seus pacientes são, também, profissionais de saúde que procuram ajuda após um ano de pandemia. E Amina não o esconde: ela própria sente-se mais stressada e ansiosa com as restrições de circulação impostas. Falar com amigos, patinar e chorar ajudam-na.

Os retratos são de Zakiyyah Woods, fotógrafa de Brooklyn, em Nova Iorque. Usa o “talento por detrás da câmara para capturar histórias de dor, alegria e tudo o que existe entre elas”, e quer assegurar que “as histórias da comunidade negra são contadas”, afirma, no seu site.