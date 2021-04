Navalny tem duas hérnias discais e está a perder a sensibilidade nas mãos, dizem advogados

Alexei Navalny, líder da oposição russa e activista anticorrupção, foi diagnosticado com duas hérnias discais e está a perder a sensibilidade das mãos, avançaram os seus advogados, após visitarem o seu cliente na quarta-feira na colónia penal IK-2, onde este cumpre dois anos e meio de pena.

“O Alexei consegue andar, mas sente dores quando anda. É muito preocupante o facto de a doença estar a progredir em termos de perda de sensibilidade nas pernas, nas palmas das mãos e nos pulsos”, escreveu no Twitter Vadim Kobzev, um dos advogados de Navalny.

Outra advogada da equipa, Olga Mikhailova, disse que foi realizada uma ressonância magnética a Navalny e, segundo o médico, a lesão é “difícil de tratar”.

A preocupação com o estado de saúde de Navalny aumentou na segunda-feira, quando deu entrada na enfermaria da prisão, com problemas respiratórios e febre. Continua na enfermaria a ser monitorizado e a temperatura vem sofrendo oscilações: na quarta-feira desceu para os 37ºC, depois de ter atingido os 39ºC na segunda-feira.

Também vem perdendo 1 kg por dia, segundo Kobzev, devido à greve de fome que anunciara há uma semana para protestar contra os insuficientes cuidados de saúde. Em três semanas, perdeu quase 14 quilos, de acordo com Mikhailova.

A advogada acredita que a deterioração do estado de saúde de Navalny se acentuou pela falta dos devidos cuidados médicos na prisão onde está detido - considerada uma das piores do país. Os seus advogados dizem que a enfermaria é dirigida apenas por um paramédico e que as autoridades têm recusado o auxílio dos médicos que se têm disponibilizado para ajudar no tratamento.

Anastasia Vasilyeva, dirigente da Aliança dos Médicos da Rússia e aliada de Navalny é uma dos profissionais de saúde que pretendia examinar a condição do preso, mas acabou detida na terça-feira à entrada da colónia penal, juntamente com apoiantes do crítico que protestavam contra a falta de acesso a cuidados de saúde.

A detenção de Alexei Navalny em Janeiro, após recuperar do envenenamento por um agente nervoso, tem gerado contestação a nível nacional e internacional. O mais recente apelo chegou da Casa Branca que pediu às autoridades russas para garantirem o acesso do opositor a cuidados de saúde.