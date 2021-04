Valorsul inicia selagem do aterro do Mato da Cruz mas Vila Franca quer fecho definitivo

A Valorsul pretende iniciar, ainda este ano, a primeira fase da selagem do Aterro Sanitário do Mato da Cruz, que desde 1998 tem servido boa parte da região de Lisboa. Com mais de 2 milhões de toneladas de resíduos ali depositadas, o aterro está perto do esgotamento da sua capacidade, mas continua a receber sobretudo cinzas resultantes da laboração da central incineradora de São João da Talha e alguns resíduos sólidos urbanos nos períodos de paragem desta central para manutenção ou reparação.