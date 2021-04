Numa semana fizeram-se 1410 testes à covid nas farmácias de Lisboa

Desde que arrancou a campanha de testagem maciça à covid-19 em Lisboa, na semana passada, 1410 pessoas realizaram o teste nas farmácias aderentes. O dia com maior número de testes foi a segunda-feira de Páscoa, 5 de Abril, com 260 pessoas a procurarem saber se estavam ou não infectadas.

A campanha de testagem foi lançada a 31 de Março pela Câmara de Lisboa e abrange, para já, dez freguesias da cidade, aquelas onde a incidência da doença é superior a 120 casos por 100 mil habitantes: Ajuda, Alvalade, Arroios, Estrela, Marvila, Olivais, São Vicente, Santa Clara, Santa Maria Maior e Santo António.

O teste é gratuito e pode ser feito por qualquer residente de uma destas freguesias, tenha ou não sintomas. A expectativa da autarquia é que cerca de 200 mil pessoas sejam testadas, mas os primeiros dados estão aquém do esperado. Neste valor total de testes, 1410, ainda não estão incluídos os desta quarta-feira, 7 de Abril.

Neste momento há 83 farmácias aderentes à campanha em toda a cidade, incluindo nas freguesias que ainda não estão referenciadas para testagem. Para poderem fazer os testes, as farmácias têm de estar ligadas ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (Sinave), comunicando os resultados automaticamente ao Serviço Nacional de Saúde. Esse é um dos motivos por que há grande disparidade no número de farmácias aderentes entre as freguesias. No Parque das Nações, por exemplo, apenas num estabelecimento será possível fazer o teste. Mesmo em freguesias grandes, como Olivais, Marvila ou Carnide, são poucas as farmácias disponíveis.

A câmara conta investir cerca de 15 milhões de euros nesta campanha. Oeiras e Cascais são dois municípios vizinhos onde também estão a decorrer testagens maciças e gratuitas para a população.