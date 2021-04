Sala onde será lida a decisão instrutória da Operação Marquês é uma das maiores do Campus da Justiça

Juiz e procurador

O juiz Ivo Rosa senta-se no centro sozinho. Noutra tribuna, ao seu lado direito (do lado esquerdo de quem olha de frente para o juiz), está o procurador do Ministério Púbico. Ivo Rosa deverá demorar mais de uma hora a ler uma súmula da decisão. As cerca de 6000 páginas da mesma deverão depois ser facultadas às partes no processo e aos jornalistas por via digital.

Advogados

Os advogados sentam-se nas mesas dispostas em frente à bancada dos magistrados. O caso conta com 39 advogados, mas o tribunal pediu que estivesse presente apenas um por arguido. Deverão manter a distância de uma cadeira vazia entre eles.

Arguidos

Os arguidos, que neste caso são 28, não são obrigados a estar presentes. Sentam-se no primeiro banco logo a seguir ao púlpito que costuma ser usado quando estão a ser interrogados. José Sócrates ainda não decidiu se estará.

Público e jornalistas

Os jornalistas que assistem à audiência sentam-se no banco a seguir ao dos arguidos. Fruto das limitações da pandemia poderá haver uma sala na qual os jornalistas acompanharão a leitura da decisão. Outras pessoas que tiverem interesse em assistir à audiência poderão sentar-se no banco seguinte.