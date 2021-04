Vivienne Westwood faz 80 anos, mas é a designer que oferece a festa

Irreverente, ícone de uma geração e princesa do punk , Vivienne Westwood completa 80 anos esta quinta-feira, 8 de Abril, e para assinalar a ocasião fez um filme que será transmitido online e no grande ecrã no Piccadilly Circus de Londres.

Don’t Buy a Bomb (Não Compre uma Bomba, numa tradução à letra) é o título de um pequeno filme em que a designer, reconhecida pelo seu activismo, deixa uma série de avisos sociais e ambientais, além de cantar uma versão de Without you do musical My Fair Lady (England still will be here without you / There'll be fruit on the tree / And a shore by the sea / There'll be crumpets and tea without you).

O trabalho é exibido no ecrã enorme do Piccadilly Circus de Londres, às 20h21, sendo ainda disponibilizado via streaming em Circa.art.

O aniversário da dama Vivienne Westwood está a ser assinalado também em várias revistas do sector, nomeadamente na Vogue britânica, que lhe dedica uma revisitação ao passado para mostrar os seus momentos mais emblemáticos – e não são poucos… –, e pelas redes, como no Twitter, multiplicam-se as mensagens de felicitações.

Nascida em Glossop, Derbyshire, Inglaterra, Vivienne ​começou por se destacar quando, em conjunto o seu parceiro da época, Malcolm McLaren (o agente dos emblemáticos Sex Pistols), estendeu a influência do movimento musical punk dos anos 70 à moda.

Mas foi em nome próprio que viria a construir o seu mini império no mundo da moda, conquistando um lugar na história do Reino Unido com as suas criações: em 2004, o londrino Museu Victoria & Albert dedicou-lhe uma retrospectiva e, dois anos depois, recebeu o título de dama.

Para além da moda, andou sempre de braços dados com o activismo, mesmo aquele que lhe poderia prejudicar o negócio, exortando várias vezes a uma redução do consumo. “Compre menos. Escolha bem. Faça-o durar. Qualidade, não quantidade. Todos compram demasiada roupa”, disse numa entrevista ao The Telegraph.

Além disso, foi sempre uma voz bastante audível contra os maus-tratos aos animais, o capitalismo ou o turismo em massa, defendendo uma maior consciência sobre as alterações climáticas, a importância das energias renováveis ou a manutenção do Árctico.

Também se revolta contra o que identifica como injustiças, como aconteceu no caso de Julian Assange, o australiano fundador do WikiLeaks detido em Londres, depois de ter vivido anos refugiado na Embaixada do Equador, e sobre quem os EUA tinham efectuado um pedido de extradição (entretanto recusado). A designer apresentou-se, no Verão do ano passado, vestida de amarelo e trancada numa gaiola gigante à frente do tribunal londrino de Old Bailey, num protesto de apoio a Assange.