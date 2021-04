Pandemia mudou os ciclos menstruais, a culpa é do stress

O stress e ansiedade aumentam o cortisol e a adrenalina, que podem fazer com que os ciclos menstruais sejam “mais irregulares, mais curtos, mais longos”, além de exacerbar a tensão pré-menstrual.

De há um ano para cá, sente mais dores durante a menstruação? Tem uma tensão pré-menstrual (TPM) com que é difícil de lidar, sobretudo emocionalmente? A pandemia de covid-19 pode ter alterado os ciclos menstruais das mulheres de todo o mundo, confirmam as especialistas em saúde reprodutiva feminina ao PÚBLICO. E a culpa é de quem? Do stress e da ansiedade.