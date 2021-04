Menino de 8 anos salva a irmã bebé com manobra que aprendeu no canal Nickelodeon

The Substitute, do canal Nickelodeon, é apenas mais um programa de partidas, que, recorrendo a câmaras ocultas, promete divertir uma audiência infanto-juvenil com celebridades disfarçadas a fazerem-se passar por professores e a enganarem a criançada. Mas para a pequena Lelia Dempsey, de 20 meses, foi o que lhe salvou a vida: o irmão, de 8 anos, aplicou o que aprendeu com um irreconhecível John Cena num dos episódios e salvou-a de sufocar com um pedaço de comida.

Os dois estavam dentro do carro com o pai, em Hazleton, na Pensilvânia (EUA)​, a caminho de irem cortar o cabelo, quando Jaxson reparou que a irmã se engasgara com um nugget de frango. E não se atrapalhou: ordenou ao progenitor que parasse o carro e aplicou a manobra que aprendera na televisão com o campeão de wrestling.

“Estávamos no carro a caminho do meu corte de cabelo, e reparei que ela estava a começar a engasgar-se com um pedaço de frango do McDonald's. Disse ao meu pai para encostar e comecei a dar-lhe palmadinhas nas costas”, explicou Jaxson Dempsey, citado pela CNN Radio News, aplicando o que aprendera num programa televisivo. “Chama-se The Substitutes, no Nickelodeon, e logo no primeiro episódio aparecia o John Cena que mostrou como salvar alguém quando está a sufocar.” E resultou.

O pai de Jaxson, Matt Dempsey, diz não ter ficado surpreendido com a reacção do filho. Afinal, garante o progenitor, “ele surpreende-nos todos os dias”, confessando sentir-se com a sua mulher “simplesmente abençoados” pelo filho ser assim. Mais: o pai confessa que se estivesse por sua conta o desfecho poderia ter sido trágico, já que não ouviu Lelia, que seguia no banco traseiro, nem a tossir nem em aflição, apesar de a bebé ter parado de respirar.

A inspiradora história chegou ao conhecimento de John Cena que, além de ter abraçado o rap (lançou You Can't See Me, que se estreou em 15.º na tabela de vendas nos EUA) e uma carreira de actor (em O Marine, de 2006, 12 Desafios, de 2009, e A Lenda do Campeão, de 2010), se notabiliza pela sua carreira como lutador profissional. Afinal, detém o recorde de 16 vezes campeão da WWE, ainda que se afirme como um “pacifista”.

O rapper-lutador gravou um vídeo em que se dirige a Jaxson, confessando-lhe que a sua história o comoveu. “Queria elogiar-te porque as acções de um verdadeiro herói são aquelas que surgem em momentos de crise”, considerou, acrescentando que o rapaz é “uma inspiração”.