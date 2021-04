Christian Louboutin no núcleo museológico de Grândola

Uma instalação do criador Christian Louboutin com quatro peças, incluindo uma mala inspirada em Portugal, é apresentada ao público, este sábado, na abertura do Núcleo Museológico de São Pedro, em Grândola, Setúbal. De acordo com a Câmara Municipal de Grândola, em comunicado, a instalação é composta por quatro peças consideradas ícones do designer francês de calçado: a Tote Bag da colecção Portugaba, lançada em 2019 e inspirada em Portugal, e os sapatos Melina, Pigalle Strass e Divazeppa.

A vice-presidente do município, Carina Batista, explica que se trata de “um espaço, com algumas dimensões, dedicado aos trabalhos de Christian Louboutin” e que acolhe “quatro peças” com a sua assinatura. “São peças originais. Não são réplicas, nem miniaturas”, sublinha a autarca, que não quis desvendar mais pormenores acerca da instalação, mas avançou que não está prevista a presença do artista francês na inauguração.

As peças originais vão ficar expostas, a partir de sábado, “numa espécie de vitrina” que “veio directamente de França” para o museu. O trabalho do designer, que tem uma residência de férias próximo da Lagoa de Melides, neste concelho alentejano, onde está a construir um hotel de charme, vai ficar patente no museu por tempo indeterminado.

O convite ao criador parisiense partiu do município, à semelhança de outras colaborações que Christian Louboutin tem realizado em vários museus de todo o mundo. “Foi um desafio que lançámos a este artista que já é considerado um residente, na medida em que tem vários investimentos no concelho, alguns em andamento e outros em projecto”, indicou Carina Batista.

Com a instalação de Christian Louboutin no Núcleo Museológico de São Pedro, que convida o visitante a uma “viagem” pelo passado histórico e arqueológico do concelho de Grândola, a autarquia assumiu quer “olhar para o futuro e conciliar o equilíbrio entre o passado e a modernidade”. Por isso, “a participação de Christian Louboutin surge neste sentido e pretende dar a conhecer alguns dos seus trabalhos inspirados nas tradições do nosso país. Pelo seu mediatismo, não temos dúvida de que reforçará a atractividade deste espaço”, acrescenta a autarca.

A coleção Portugaba, composta pela Tote Bag (mala grande e sem fecho), é um tributo às técnicas artesanais portuguesas, como os puxados e os ripados, e revela a paixão do designer por Portugal. A mala, que combina o folclore, o simbolismo e história das diferentes regiões do país, apresenta uma mistura de contas de cerâmica trabalhadas, à semelhança dos azulejos portugueses, e painéis inspirados na tradicional Capa de Honra, de Miranda do Douro.

Resultante da recuperação da antiga Igreja de São Pedro, edifício dos finais do século XVI, e da antiga Central Eléctrica, no centro tradicional da vila, o Núcleo Museológico de São Pedro envolveu um investimento global de 900 mil euros, dos quais 600 mil foram verbas de apoios comunitários. A abertura ao público está marcada para as 9h30 de sábado.