Convidados VIP num festival religioso na Índia com 150 milhões de pessoas

Em 2018, a Beatriz Pamplona e o Pedro Spínola ganharam o concurso Gap Year Portugal. Com o projecto “Unwrapping Humans”, o casal de namorados e colegas de curso partiram durante dez meses para a Índia, Sri Lanka e Nepal. O objectivo desta grande viagem era ambicioso: “tentar compreender o que é que os humanos pensam sobre os próprios humanos”.

Viajaram de forma sustentável, através da boleia, do work-exchange e do couchsurfing e perceberam que, mesmo do outro lado do mundo, o que nos une é maior do que o que nos separa.

No episódio de hoje, a Beatriz e o Pedro falaram sobretudo de um dos maiores episódios da sua viagem: o completo acaso que os levou à maior concentração pacífica de pessoas no mundo, o festival religioso Kumbh Mela que, durante dois meses, junta 150 milhões de pessoas no banco do rio Ganges.

Neste local fora do itinerário turístico, a Beatriz e o Pedro fizeram amizades com os sadhus, os homens sagrados do hinduísmo que renunciam ao uso de roupas e praticam rigorosos actos de penitência, como ter um braço sempre levantado ao longo de anos ou cobrir-se de terra e deixar relva crescer por cima.

Este episódio é, portanto, um pequeno vislumbre de uma tradição milenar a que a maioria dos ocidentais não tem acesso, até porque surpreendentemente muitos de nós nunca ouviram sequer falar desta aglomeração religiosa. A Beatriz e o Pedro falam de forma apaixonada sobre não ser preciso trocar uma única palavra para construir amizades, a incrível confusão que é a Índia e o sentimento de humanidade que sentiram ao longo da viagem.

