Ibrahimovic vai ser Antivirus no novo filme de Astérix

O avançado sueco vai ser um centurião romano no quinto filme da série, “Astérix e Obélix: O Império do Meio”.

Não é que tenha grande urgência em preparar o futuro depois do futebol, pela forma que tem exibido esta época no AC Milan (17 golos), mas Zlatan Ibrahimovic vai tentar uma carreira alternativa no grande ecrã. O avançado sueco de 39 anos vai entrar em “Astérix e Obélix: O Império do Meio”, o quinto filme em imagem real sobre as aventuras do gaulês criado por Goscinny e Uderzo.