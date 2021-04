Paulo Fonseca de volta à segurança europeia

A carreira da Roma na Série A italiana tem sido tudo menos regular e, por isso, a qualificação para a Liga dos Campeões está muito difícil. Onde a equipa de Paulo Fonseca tem brilhado é na Liga Europa, ultrapassando com facilidade a fase de grupos e com um “score” de 10-2 (e quatro vitórias) nas duas eliminatórias frente a Sp. Braga e Shakhtar Donetsk. Nos quartos-de-final, a dificuldade sobe de nível com um duplo embate frente a um histórico do futebol europeu, o Ajax, com a primeira mão a disputar-se nesta quinta-feira no Johan Cruyff Arena (20h, SPTV3), anteriormente conhecido como o Arena de Amesterdão.