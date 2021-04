Liga Meo Surf arranca na praia de Ribeira d’Ilhas

Quase cinco meses depois de Frederico Morais e de Teresa Bonvalot garantirem na praia do Guincho a conquista do título nacional, a Liga Meo Surf, a principal prova da modalidade em Portugal e a que decide quem são os campeões portugueses da modalidade, regressa nesta sexta-feira na praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira, para a realização da primeira de cinco etapas.

Sem Frederico Morais, que se encontra na Austrália a disputar o Rip Curl Newcastle Cup, a segunda etapa do Championship Tour 2021, o Allianz Ericeira Pro terá Vasco Ribeiro, campeão nacional por quatro vezes, e Teresa Bonvalot, campeã nacional por três e defensora do título, como favoritos à vitória.

No entanto, no histórico recente em Ribeira d’Ilhas, há cinco vencedores diferentes nos últimos cinco anos em masculino (Afonso Antunes, Tomás Fernandes, Miguel Blanco, Tiago Pires e Gony Zubizarreta), enquanto em femininos o domínio foi repartido por três surfistas: Carolina Mendes e Carolina Mendes ganharam por duas vezes; Teresa Bonvalot foi a vencedora numa ocasião.

O arranque da primeira etapa está agendado para as 7h30, com os trials da prova masculina, seguindo-se a primeira ronda também da competição masculina.

Pedro Monteiro, director de prova do Allianz Ericeira Pro, refere que as “previsões de mar” que a organização dispõe são “algo difíceis de ler” e, “pelo que dá para perceber, o mar vai estar maior no terceiro dia de prova, no domingo, graças a uma ondulação que entra de Norte”.

Porém, Pedro Monteiro considera que “apesar de tudo, as previsões” dão confiança “que haverá ondas nos três dias” previstos para a competição, “embora seja preciso fazer bem a gestão das marés”.

Para além do Allianz Ericeira Pro, a Liga Meo Surf 2021 tem já confirmada uma etapa para a Figueira da Foz, entre 23 e 25 de Abril. Por confirmar estão ainda as datas e os palcos das últimas três etapas.