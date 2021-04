Ana Catarina Nogueira é a resistente portuguesa no Madrid Open

Sofia Araújo foi afastada nesta quinta-feira nos oitavos-de-final do primeiro torneio do World Padel Tour 2021.

Para Ana Catarina Nogueira, a qualificação para os quartos-de-final do Adeslas Madrid Open 2021 foi muito simples, mas Sofia Araújo não conseguiu ultrapassar a segunda ronda do quadro principal da primeira das 18 etapas do World Padel Tour. Nesta quinta-feira, na capital espanhola, Nogueira e a andaluza Teresa Navarro afastaram com uns claros 6-2 e 6-0 as jovens Noa Paredes e Jimena Postiguillo, mas Araújo, ao lado de Eli Amatriain, não conseguiu superar Delfina Brea e Tamara Icardo (4-6 e 2-6).

No primeiro torneio oficial em que alinham em conjunto, Sofia Araújo e a espanhola Eli Amatriain, as sétimas cabeças de série no Madrid Open, até começaram com uma boa vitória nos “16-avos” – 6-2 e 6-3 contra Anna Cortiles e Ana Fernández -, mas, nesta quinta-feira, a dupla luso-espanhola fraquejou.

Contra Delfina Brea (antiga parceira de Ana Catarina Nogueira) e Tamara Icardo, 14.º e 24.º do ranking do WPT, respectivamente, Araújo e Amatriain nunca conseguiram impor o seu jogo e o par hispano-argentino acabou por vencer em apenas dois sets: 4-6 e 2-6.

Para a outra portuguesa que compete na elite do padel mundial, o dia foi bem diferente. Ana Catarina Nogueira, que apenas a meia dúzia de dias do arranque do WPT anunciou a parceria com Navarro, n.º 25 do ranking, já tinha derrotado na véspera uma das promessas do padel mundial (Claudia Jensen, de apenas 15 anos) e, nos “oitavos”, defrontou o par revelação do Adeslas Madrid Open 2021: as espanholas Noa Paredes e Jimena Postiguillo, de apenas 16 anos, que iniciaram o torneio na primeira ronda da pré-qualificação.

No entanto, apesar de na eliminatória anterior terem conseguido vencer sem grandes dificuldades Melania Merino e Alicia Blanco, duas jogadoras do top-50 (6-3 e 6-1), contra a experiência de Nogueira e Navarro as jovens padelistas não tiveram qualquer hipótese.

Num jogo simples, que durou cerca de uma hora, Nogueira e Navarro construíram no início dos parciais uma vantagem de 3-0, e, se no primeiro Paredes e Postiguillo ainda ganharam dois jogos (6-2), no segundo o set terminou em branco (6-0).

Com um lugar entre as oito melhores duplas já garantido, Ana Catarina Nogueira vai lutar nesta sexta-feira pelo regresso às meias-finais de um torneio de WPT, mas para o conseguir, terá que derrotar a vencedora do confronto entre Lucía Sainz/Bea González e Jessica Castelló/Alix Collombon.