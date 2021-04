Quinta, na TV: Uma História de Violência, outra de colonialismo e uma Terra Alagada

CINEMA

Sombras da Escuridão

Hollywood, 14h55

Um jovem aristocrata do século XVIII julga ter o mundo aos seus pés... Até desprezar o amor de uma poderosa feiticeira, que o transforma em vampiro e o enterra vivo. Duzentos anos volvidos, acorda na decrépita mansão familiar e num tempo em que terá de reaprender tudo. Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Michelle Pfeiffer, Eva Green, Christopher Lee e Chloë Grace Moretz dão vida ao filme de Tim Burton.

Em Boas Mãos

TVCine Edition, 22h

Theo é um recém-nascido que foi dado para adopção; Alice, uma mulher que luta por ser mãe. Com a ajuda dos serviços sociais, os seus destinos cruzam-se. Mas nada no processo é simples. Nomeado para sete Césares, o filme é assinado pela actriz e realizadora Jeanne Herry. Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez, Olivia Côte e o recém-nascido Maël Le Bihan ocupam os papéis principais.

Uma História de Violência

Fox Movies, 00h39

Tom Stall (Viggo Mortensen) vive com a mulher (Maria Bello) e os dois filhos numa pequena e pacata cidade no Indiana. Certa noite, impede um roubo na sua cafetaria e salva os seus clientes e amigos matando os dois criminosos. O acontecimento atrai de imediato todos os meios de comunicação social e Tom é considerado um herói. Mas todo aquele circo mediático deixa-o desconfortável. Ele e a família tentam a todo o custo voltar à normalidade. É então que um misterioso e ameaçador estranho chega à cidade. Um thriller dramático de David Cronenberg.

DOCUMENTÁRIO

Exterminate All the Brutes

HBO, streaming

Estreia. Depois de ter sido nomeado para o Óscar de melhor documentário graças a Eu Não Sou o Teu Negro, o realizador Raoul Peck retorna a esse registo com um filme em quatro partes sobre o colonialismo e o genocídio em África e nas Américas. Assente numa combinação livre de material de arquivo e cenas com guião (escritas pelo próprio Peck e interpretadas por Josh Hartnett), baseia-se na obra homónima do sueco Sven Lindqvist e em dois outros estudos sobre o tema, da autoria de Roxanne Dunbar-Ortiz e Michel-Rolph Trouillot.

SÉRIE

Terra Alagada

RTP2, 22h05

Uma jovem é descoberta a vaguear por terras ermas e lamacentas. Está ferida, exausta, traumatizada. Recusa-se a falar. É a partir deste momento que se desenvolve a trama do thriller criminal belga que chega hoje à RTP2, com oito episódios para acompanhar nos serões de segunda a sexta-feira.

Foto Terra Alagada

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Depois de, em Julho, se ter focado nos Herdeiros da pandemia, para contar como é ter um filho em tempos de pandemia e problematizar impacto de nascer e crescer num mundo mais confinado e distanciado, a Linha da Frente posiciona-se Na curva da vida, para reportar a experiência de Pedro e Mariana, pais de primeira viagem a atravessar todos os desafios, medos e incógnitas do momento e do futuro. É um trabalho da jornalista Filipa Burnay, com imagem de João Serra Martins, edição de Sara Cravina e grafismo de Ricardo Dias.

DESPORTO

Futebol: Liga Europa

SIC, 19h57

Directo. Granada e Manchester United medem forças em Los Cármenes, casa do clube espanhol, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa. O árbitro português Artur Dias dirige a partida. A segunda mão jogar-se-á no dia 15 de Abril, em Old Trafford, campo da equipa inglesa.

CULINÁRIA

A Nossa Cozinha

Casa e Cozinha, às 17h

A chef Maria José Sousa, d’A Taberna do Adro, sugere receitas de pratos tradicionais portugueses. É o início da maratona O Melhor de Portugal, alinhada para celebrar o primeiro aniversário do canal com uma selecção de produções próprias para ver até às 23h. Aos quatro capítulos d’A Nossa Cozinha seguem-se outros tantos de Personaliza a Tua Casa, com as propostas decorativas e artesanais de Sofia Pereira, e de Cozinhamos Contigo, em que Lúcia Ribeiro, chef do Mimo (Pine Cliffs Resort, Algarve), vai buscar inspiração aos mercados tradicionais.