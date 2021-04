Álbum inédito de Prince vai ser dado a conhecer em Julho

Em Julho vai ser, finalmente, ouvido um álbum de Prince nunca antes editado. O disco chama-se Welcome 2 America, e faz parte do seu vasto arquivo de música nunca antes lançada comercialmente, que tem vindo a ser desvendada depois da sua morte em Abril de 2016. O trabalho foi registado em 2010, sendo depois arquivado no cofre do artista, um tipo de comportamento que era muito comum em Prince. O tema-título do álbum foi esta quinta-feira revelado.

O álbum vai ser editado a 30 de Julho pela Sony Legacy Recordings e, segundo se sabe, contém letras de teor politizado, ou pelo menos, expressões do seu receio pelo mundo digitalizado — recorde-se que a sua relação com a internet foi sempre complexa — que se desenhava na altura e também pela cultura de celebridades que se mostrava nos Estados Unidos. “A visão do futuro de George Orwell está aí. Precisamos de permanecer firmes na fé pelos tempos difíceis que aí virão”, escrevia em 2010, em jeito de profecia, aquando da feitura do disco, sobre os perigos da vigilância digital e sobre os monopólios das grandes empresas de tecnologia como a Google ou a Apple.

O álbum contém doze temas, havendo uma versão ‘deluxe’, que inclui um filme do concerto de 2011 no Forum Inglewood, na Califórnia, e onde são audíveis versões de canções de Bob Dylan (Make you feel my love), Janet Jackson (What have you done for me lately) ou Roxy Music (More than this). Haverá também um livro de 32 páginas a acompanhar o lançamento, contendo fotos, bilhetes e outro tipo de registos da sua actividade na época.