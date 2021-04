Exterminar esteve sempre a dar

Posto Avançado do Progresso (2015), do português Hugo Vieira da Silva, aparece logo na primeira das quatro horas de Exterminate All the Brutes, o novo filme de Raoul Peck. A par de cenas de filmes de Alexander Sokurov (Moloch), Werner Herzog (Aguirre), Gene Kelly (Um Dia em Nova Iorque), Claude Lanzmann (Shoah) ou Francis Ford Coppola (Apocalypse Now). O que tem tudo isto a ver com este olhar em quatro partes sobre o colonialismo, o imperialismo e o racismo que estreia esta semana não nas salas mas sim na plataforma HBO (Portugal inclusive)?