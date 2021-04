PSD aprova por unanimidade Suzana Garcia para Amadora e apoio a Isaltino ainda não está fechado

O nome de Suzana Garcia para a Câmara da Amadora foi aprovado por unanimidade pela comissão política nacional do PSD, revelou esta quarta-feira o secretário-geral do partido que se empenhou em desvalorizar as declarações polémicas apontadas à candidata. Essas declarações, segundo José Silvano, que foram analisadas tendo-se concluído que “não põem em causa os valores fundamentais do PSD”.

José Silvano referiu que o PSD “não condena ninguém por delito” e revelou que, em relação a Oeiras, o partido está a analisar todas as opções, deixando claro que o processo ainda precisa de alguma maturação.

Em conferência de imprensa na sede nacional do PSD, onde foi notada a ausência do presidente do partido, Rui Rio, o dirigente nacional apresentou o nome de 53 candidatos autárquicos, o que soma 294 escolhas do partido para disputar as eleições autárquicas de Outono.

O também coordenador autárquico nacional do PSD informou que há cinco municípios — Covilhã, Montemor-o-Novo, Mora, São João da Madeira e Castro Verde — onde o partido concorre em coligação presidida pelo CDS, partido ao qual compete divulgar os respectivos candidatos. Disse também que há outros quatro municípios que têm candidatos escolhidos, mas que por estratégia política da nacional e deles próprios, os nomes não vão ser divulgados por “questões locais”.

Já em Vila Nova de Cerveira, Vidigueira, Penamacor, Golegã e Alpiarça, o PSD não vai apresentar lista própria, apoiando candidaturas independentes.