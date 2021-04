Jorge Coelho (1954-2021), o político que assumiu a responsabilidade

Jorge Coelho morreu esta tarde, vítima de um acidente de viação. A notícia foi avançada inicialmente pela SIC e confirmada por uma fonte do PS à agência Lusa.

Ministro em dois governos de António Guterres, Jorge Coelho ficou definitivamente associado à queda da ponte de Entre-os-Rios, que o levou a pedir a demissão, alegando que a culpa não podia morrer solteira. Foi a 5 de Março de 2001 que se demitiu do cargo de ministro do Estado e do Equipamento Social no Governo de António Guterres, em consequência da queda parcial (ocorrida horas antes do pedido de demissão) da ponte que liga Entre-os-Rios e Castelo de Paiva (rio Douro), e que provocou mais de 60 vítimas mortais.

“A culpa não pode morrer solteira. Nesse sentido, têm que se tirar as consequências políticas. (…) Não ficaria bem com a minha consciência se continuasse”, disse, depois de se demitir, após a queda da ponte de Hintze Ribeiro, Entre-os-Rios. Em Janeiro de 2020, à SIC, haveria também de afirmar: “Aquilo que mais me marcou na vida foi a queda da ponte de Entre-os-Rios. (…) Não teria coragem de olhar mais para mim se não tivesse tomado a decisão que tomei, embora não tivesse culpa nenhuma”.

Foi ministro de três pastas nos governos de António Guterres: ministro-adjunto; ministro da Administração Interna; ministro da Presidência e do Equipamento Social. A partir de 1992, com Guterres na liderança, Jorge Coelho foi secretário nacional para a organização, contribuindo para a vitória eleitoral dos socialistas nas legislativas de Outubro de 1995.

Entre várias outras reacções à morte de Jorge Coelho, também Marcelo Rebelo de Sousa já recordou, em directo na SIC Notícias, um amigo que "criou laços pessoais que ultrapassavam as barreiras do seu partido, ultrapassavam até os limites daquilo que era o círculo muito amplo dos seus amigos de sempre”. O presidente da Assembleia da República e ex-líder socialista, Ferro Rodrigues, também já se mostrou também chocado e triste com a morte do amigo, lembrando que era alguém que se batia por causas: “Homem bom e solidário, foi sempre alguém que se bateu por causas, em especial pela democracia e pela igualdade. Foi também um sobrevivente, com quem aprendi a enfrentar as adversidades”, lê-se em nota enviada à agência Lusa. Foi Jorge Coelho quem, em 2001, proferiu a célebre frase “quem se mete com o PS leva” e, mais tarde, em 2014, afirmou que o governo de Passos Coelho queria “transformar este país quase num Vietname”.

Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho nasceu a 17 de Julho de 1954 em Viseu. Licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade Técnica de Lisboa.

Estreou-se na administração pública como Técnico Superior Principal no STAPE (Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral), entre 1974 e 1983. De 1983 a 1985 foi chefe de Gabinete do secretário de Estado dos Transportes. Depois, ocupou vários cargos, entre os quais secretário-geral da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, secretário-adjunto do Governo de Macau, deputado à Assembleia da República e ministro em vários governos.

Depois da política foi administrador da Congetmark e presidente da Assembleia Geral da Sociedade das Águas da Curia. De 2008 a 2013, foi presidente da Comissão Executiva da Mota-Engil, vice-presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil e membro do Conselho Consultivo do Banco de Investimento Global (BIG).