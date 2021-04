Marcelo recorda Jorge Coelho como um “amigo” que “criou laços que ultrapassavam as barreiras” partidárias

Jorge Coelho morreu na tarde desta terça-feira, avançou a SIC e confirmou uma fonte do PS à Lusa. Ministro em dois governos de António Guterres, Jorge Coelho ficou definitivamente associado à queda da ponte de Entre-os-Rios, que o levou a pedir a demissão, alegando que “a culpa não pode morrer solteira”.

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu à notícia da morte do governante. Em directo na SIC Notícias, recordou um amigo que "criou laços pessoais que ultrapassavam as barreiras do seu partido, ultrapassavam até os limites daquilo que era o círculo muito amplo dos seus amigos de sempre”.

“Em primeiro lugar, não posso esconder o choque do conhecimento desta morte inesperada. Ao mesmo tempo, recordar o amigo e, mais do que isso, recordar uma figura que esteve presente na vida pública portuguesa durante três décadas em várias qualidades — como governante, parlamentar, conselheiro de Estado, dirigente partidário, analista político e depois, numa fase mais recente, como gestor empresarial. E, de facto, com o seu estilo, um estilo muito próprio feito de intuição, de compreensão rápida e antecipação, às vezes, daquilo que eram as correntes da opinião pública, de perspicácia analítica, espírito combativo (às vezes, polémico), mas também de grande afabilidade e de abertura a todos os quadrantes e a todo o tipo de realidade que emergia na sociedade portuguesa”, referiu o Presidente da República.

Numa nota publicada na página da Presidência, Marcelo diz que “desaparece uma das mais destacadas personalidades da vida pública portuguesa nas décadas de 80 e 90 e no início deste século”. “Reunindo grande intuição, espírito combativo, perspicácia política, afabilidade pessoal e sentido de humor, deixou na memória dos portugueses o gesto singular de assumir, em plenitude, a responsabilidade pela tragédia de Entre-os-Rios e a capacidade rara de antecipar o sentir do cidadão comum”, lê-se na página.

O presidente da Assembleia da República e ex-líder socialista também se mostrou chocado e muito triste com a morte do amigo e camarada Jorge Coelho, ex-ministro, deputado e dirigente também do PS. “Recebo, com choque e muita tristeza, a notícia do falecimento de Jorge Coelho, um amigo de há longas décadas. Homem bom e solidário, foi sempre alguém que se bateu por causas, em especial pela democracia e pela igualdade. Foi também um sobrevivente, com quem aprendi a enfrentar as adversidades”, diz Ferro Rodrigues numa nota enviada à agência Lusa.

O antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes, afirmou, em directo na SIC, que a notícia é um “choque brutal” e deixou uma palavra de homenagem ao ex-ministro. “Recordo-me dele como um político carismático, corajoso, determinado, convicto e cheio de carisma. Elogio-o agora como já fiz em vida. Quando caiu a ponte, teve atitude politicamente notável: não se agarrou ao lugar, assumiu responsabilidades, mesmo quando não tinha culpa nenhuma. Deixo uma nota mais pessoal: ele sucedeu-me a mim no fim de 1995 como ministro com a tutela da comunicação social. Poucos meses depois, quis associar-me ao último passo de criação da RTP Internacional, que já foi ele a concretizar, mas fui eu a lançar. Não é normal as pessoas de partidos e governos diferentes terem esta nobreza de carácter”, reiterou.

"Não encontrei nada parecido na minha vida política”

Maria de Belém, ex-ministra da Saúde e ex-presidente do PS, disse, em directo na SIC Notícias, estar “devastada com a notícia trágica e horrível para todos os amigos e família”.

“Jorge Coelho era um líder excepcional e eu conheci-o no primeiro governo de António Guterres e a partir daí mantivemos uma amizade sólida porque ele era uma pessoal extraordinariamente bem formada, amiga dos seus amigos, que teve aquela atitude quando foi do acidente da ponte de Entre-os-Rios que marcou aquilo que deve ser feito em política. Era uma pessoal excepcional com amigos em todos os quadrantes partidários. Era de uma devoção extraordinária às causas em que acreditava e investiu imenso na correcção das assimetrias do nosso país. Vai fazer uma enorme falta porque sabia bem identificar aquilo que eram as prioridades políticas para além da espuma dos dias”, referiu.

O antigo dirigente do CDS-PP, António Lobo Xavier, que falava ao mesmo canal, também se mostrou “chocado e comovido” e recorda Jorge Coelho pela “alegria, boa disposição e pela faceta de coração leal”. “Fui apanhado pela notícia na viagem para gravar o programa que fizemos tantos anos. E tinha falado com ele às 13h30 e pareceu-me bastante bem, combinamos diversões entre amigos, almoços, proximamente com o elenco da Quadratura [do Círculo]. Estava longe de imaginar que umas horas depois teria acontecido esta tragédia.”

Lobo Xavier disse que também teve oportunidade de contactar com o antigo ministro em "funções empresariais” e na vida política. “Havia respeito, fidelidade e esse tipo de relação pessoal que eu diria até é quase única. Não encontrei nada parecido na minha vida política”.

Fernando Esteves, autor do livro “Jorge Coelho – O Todo Poderoso” (2014), diz ao PÚBLICO que Jorge Coelho era uma “pessoa livre que prezava muito a democracia”.

“Quando lhe disse que queria fazer o livro, encontramo-nos num restaurante. Comuniquei que decidi fazer o livro, ‘uma biografia independente sobre si. Queria-lhe perguntar se farei consigo ou sem’. Ele disse: ‘Obviamente que não quero ter controlo nenhum sobre o conteúdo, escreve o que quer e cá estarei para colaborar consigo’. Fiz cerca de 70 entrevistas, desde amigos a inimigos, fiz-lhe dezenas de entrevistas presenciais e ele nem por um instante tentou interferir. Nunca disse a ninguém para não falar comigo, nunca instruiu ninguém. Ele era fundamentalmente uma pessoa livre, que prezava muita a democracia. Foi a primeira pessoa a ler o livro e percebi que ficou um bocadinho triste com algumas passagens. Telefonou-me no dia a seguir e disse-me que o livro não era uma apologia, mas um livro real e honesto. Foi o melhor elogio”.