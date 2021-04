Jorge Coelho: a vida de um mestre na política de bastidores

Gere a imagem com discrição. É mestre na gestão de pessoas e em mobilização política. Fez os líderes do PS nas últimas décadas. O seu nome é sinónimo de poder e influência. Jorge Coelho, à beira dos 60 anos, agora em pausa para o futuro

Certamente por acaso, mas acontecendo como que a propósito do momento político que se vive no PS, está em fase de lançamento a biografia do antigo dirigente socialista Jorge Coelho, sob o título de Jorge Coelho, o todo-poderoso, da autoria do jornalista Fernando Esteves, editada pela Esfera dos Livros.



Quando os socialistas vivem uma verdadeira guerra pelo poder, depois de António Costa ter desafiado o secretário-geral, António José Seguro, a disputar em eleições internas a liderança do partido e as estruturas e personalidades se dividem e alinham em torno dos dois, é posto à venda um livro que desvenda parte da história recente de como foram vividos e geridos os bastidores da política no PS e no país durante a última década do século passado e a primeira do século XXI.



O livro relata, numa leitura fácil, episódios reais da história política portuguesa através da ligação que a eles teve um dos principais dirigentes do PS durante duas décadas e que hoje é ainda um homem com uma influência determinante dentro do PS, mas não só. E é um facto que até hoje e desde a eleição de António Guterres como secretário-geral do PS em 1992, não houve secretário-geral eleito sem o apoio explícito de Jorge Coelho.



Esse aspecto é bem patente nesta biografia, quer na eleição de Guterres, quer na de Ferro Rodrigues, quer na de José Sócrates, quer na de António José Seguro. E uma das expectativas em relação ao presente, e que como é óbvio o livro não aborda, é a de saber o que pensa Jorge Coelho do actual momento que se vive no PS. Isto porque - apesar de o livro não relatar esse pormenor, porque é recente - é sabido que a opinião de Jorge Coelho foi determinante para que António Costa tenha desistido de se candidatar à liderança do PS em 2013 e ter entrado então em acordo com Seguro.



Nascido a 17 de Julho de 1954, em Viseu, Jorge Coelho tem o percurso normal de um rapaz de classe média de província da sua geração, um caminho que acaba em Lisboa e na universidade, onde se forma em Gestão. Contada por Fernando Esteves, a história banal de Jorge Coelho é complementada com outra circunstância que é comum aos jovens universitários da sua época que foram apanhados pelo 25 de Abril no início da sua idade adulta, a militância partidária, primeiro na CDE, depois na UDP, por fim no PS.



Encontro para a vida