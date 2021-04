Deputado Nelson Peralta volta a ser o candidato do BE a Aveiro

O deputado bloquista Nelson Peralta foi de novo escolhido como cabeça de lista do BE à Câmara de Aveiro nas próximas autárquicas, repetindo assim as candidaturas de 2013 e 2017.

Segundo comunicado enviado à agência Lusa, a indicação de Nelson Peralta, com 39 anos e licenciado em Biologia pela Universidade de Aveiro, foi aprovada, por unanimidade, pelo plenário de aderentes do Bloco de Esquerda de Aveiro.

O deputado bloquista que vai, pela terceira vez consecutiva, encabeçar a lista do BE à Câmara de Aveiro é ainda membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda e das comissões coordenadoras distrital e concelhia de Aveiro.

Um vereador do BE na Câmara de Aveiro será, segundo os bloquistas, “o travão a qualquer maioria absoluta” naquela autarquia.

“Há quatro anos, o Bloco de Esquerda alcançou em Aveiro o seu melhor resultado de sempre e mostrou que tem o potencial para eleger para todos os órgãos autárquicos em Aveiro. Um vereador do Bloco será uma voz activa na luta pelos serviços públicos, pelo direito à habitação, pela justiça fiscal e pelo combate às alterações climáticas”, refere o mesmo comunicado.

Em 2017, a lista liderada por Nelson Peralta conseguiu ficar em terceiro lugar, com 6,81% dos votos, mas ainda assim não conseguiu eleger qualquer mandato, enquanto em 2013, com 3,98% dos votos, tinha ficado na quarta posição.

No manifesto autárquico do BE a Aveiro já lançado, o BE acusa o executivo liderado por Ribau Esteves por ter implementado “uma política de impostos no máximo e serviços públicos no mínimo”.

“O plano de austeridade — que contou com a abstenção do PS — foi a escolha central da direita para Aveiro. A receita dos impostos e taxas disparou de 21 para 36 milhões de euros desde a eleição do actual presidente da câmara. Ao mesmo tempo, os serviços públicos foram entregues a privados ou reduzidos ao mínimo, deixando as reais necessidades sociais dos Aveirenses sem resposta”, condena o mesmo manifesto.

O actual executivo de Aveiro é presidido pelo social-democrata Ribau Esteves, que foi reeleito para um segundo mandato pela coligação PSD/CDS-PP/PPM em 2017 e conseguiu seis dos nove mandatos à câmara. Os restantes três vereadores foram eleitos pelo PS.