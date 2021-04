Proibição da caça às aves? Provedores do Animal elogiam decisão

A 31 de Março, a Assembleia da República proibiu a caça desportiva do tiro ao voo, com a votação favorável de projectos de lei do PAN e do PEV sobre o tema. Esta decisão — a primeira que aplica uma proibição efectiva à actividade da caça — foi bem recebida pelos provedores do Animal em funções. O P3 falou com três dos quatro representantes deste cargo em Portugal, que são unânimes na avaliação desta votação.