Carta aos pais e familiares dos jovens cientistas de Portugal sobre offshores universitárias

Escrevo para vos alertar para os riscos de um submundo nefando onde a vossa prole pode estar à beira de entrar, vítima das más companhias e da imprudência típicas da juventude. É um limbo que orla as torres de marfim das universidades e politécnicos portugueses.

Na segunda metade da década de 1980, as instituições públicas de ensino superior e de investigação portuguesas começaram a criar “entidades subsidiárias de direito privado”, pontual e discretamente.

Com a aprovação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), em 2007, a criação daquelas estruturas privadas ficou instituída como boa prática para a “dinamização” da investigação científica e tecnológica portuguesa.

Decorria então o primeiro Governo Sócrates, em que o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior era Mariano Gago e o seu secretário de Estado era Manuel Valsassina Heitor, ambos professores no Instituto Superior Técnico da então Universidade Técnica de Lisboa (IST/UTL) e ambos fundadores de estruturas privadas alapadas em instituições públicas (1).

Sensivelmente ao mesmo tempo ficou determinado que só entidades sem fins lucrativos podiam beber orçamentos públicos destinados ao ensino superior e investigação científica.

Neste contexto brotaram as Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos (IPSFL) envolvendo universidades e institutos politécnicos públicos. Hoje existem IPSFL com vários formatos: associações privadas; fundações privadas; consórcios de entidades; “agrupamentos em rede” e “consórcios multipolares”.

E existem IPFSL de diversas origens: criadas por escolas públicas com sócios individuais privados, criadas por escolas públicas com sócios empresariais privados; criadas por indivíduos (sim, a título individual) com sócios que são escolas ou laboratórios públicos ou autarquias; criadas por indivíduos e empresas privadas que posteriormente construíram uma “parceria privilegiada” com uma escola pública e autarquia. E até existem IPFSL criadas por iniciativa de um ministério ou empresa ou agência pública à qual se agregam escolas públicas e autarquias.

Estas IPSFL dedicam-se a um amplo leque de actividades “sem fins lucrativos”. Fazem investigação científica, desenvolvimento tecnológico e consultoria a feitio, promoção da cultura científica, prestam serviços ao sector público e privado (ex. controlo da qualidade da água, sanidade, ou controlo das capturas de pescado), leccionam, integral ou parcialmente, cursos com a chancela da universidade/politécnico. E até operam laboratórios, pavilhões, equipamentos especiais ou biotérios pertencentes a faculdades públicas.

Estima-se que existam actualmente entre 20 e 60 destas IPSFL. Muitas estão ocultas porque faz parte do seu modus operandi mimetizar a imagem das escolas que são as suas hospedeiras ou mães.

A camuflagem é vantajosa porque permite usufruir do prestígio da escola. Muitas IPSFL adoptam formalmente denominações sociais, logótipos e imagens gráficas que replicam a identidade corporativa da instituição pública que lhes dá guarida. O requinte da dissimulação chega ao ponto de as IPSFL se apresentarem ao mundo exterior como as concessionárias dos centros de investigação da faculdade pública onde vivem. Algumas IPSFL até criaram centros de investigação próprios que têm nomes iguais aos dos centros de investigação das entidades públicas suas hospedeiras.

Esta confusão identitária também facilita o acolhimento de projectos de investigação científica com financiamento externo dentro de estruturas que parecem ser parte de uma universidade pública. Este jogo de aparências tranquiliza o financiador e tranquiliza os jovens que trabalham naqueles projectos.

A maior parte das IPSFL não possui instalações, equipamentos ou pessoal próprios. Usam recursos das escolas hospedeiras e “retribuem” a generosidade destas através de esquemas ardilosos que vão da “cedência de créditos bibliométricos”, à “consolidação da produção científica”, “cedência da filiação dos investigadores envolvidos” ou até a “obras de benfeitorias nas instalações imobiliárias”. Não se conhecem transferências pecuniárias entre hóspede e hospedeiro.

É evidente que para estas IPSFL são canalizadas missões, atribuições, competências e recursos que são próprios das escolas e universidades que as albergam. Operam como unidades orgânicas da escola, mas formalmente não pertencem à escola. Por isto são apelidadas “offshores universitárias” ou “barrigas de aluguer”.

Para quem trabalha naquelas IPSFL, o logro torna-se óbvio a curto prazo: estas pessoas ficam estacionadas numa terra de ninguém onde a integração numa carreira profissional é uma miragem. Isto apesar de cumprirem, ano após ano, tarefas em tudo semelhantes às dos seus vizinhos do gabinete ou laboratório do lado, como explicou o Nuno Peixinho no P3.

Muitos dos trabalhadores das IPFSL nem sequer têm contratos de trabalho: são bolseiros.

Para quem trabalha nas escolas públicas ligadas a estas IPSFL, o risco é o de assistirem à progressiva drenagem das suas atribuições, trabalho e orçamentos para estas estruturas privadas. Alguns docentes e investigadores de carreira contrapõem a este amargo de boca o dinamismo e a competitividade sem freios que as IPFSL vão permitindo. Alguns encontram ali o terreno propício para chefiarem equipas de pessoal altamente qualificado, obediente e descartável sempre disponível para escrever mais um artigo científico ou a executar mais um projecto de ID em nome do chefe, sem fins lucrativos.

Seria vantajoso para a Academia e para a sociedade que se procedesse a um minucioso levantamento das IPSFL que “habitam” no sistema público de ensino superior, ciência e tecnologia. Seria ainda mais vantajoso que fossem suprimidas aquelas que são falsas IPSFL, que se integrassem os trabalhadores por elas usados na Administração Pública, que se devolvessem os equipamentos e projectos às escolas e laboratórios públicos. E seria supremamente vantajoso que as poucas IPSFL que operam realmente como instituições privadas fossem obrigadas a uma verdadeira autonomia (de contas, património e pessoal) em relação aos seus hospedeiros.

Seria vantajoso que a Administração Pública não propiciasse a génese e a prosperidade deste submundo, à sua sombra.

Se tem um filho ou familiar cientista que se encontra à beira de cair neste submundo, mostre-lhe esta carta.

(1) Mariano Gago fundou em 1986 o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP), uma Instituição Privada Sem Fins Lucrativos (IPFSL), cujos sócios são três universidades públicas, uma faculdade pública, uma agência governamental e uma associação empresarial privada. Manuel Valsassina Heitor fundou, em 1998, o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico (IST), que por sua vez fundou, em 2011, uma IPFSL cujo suporte logístico, instalações e pessoal são fornecidos por outra IPFSL fundada pelo IST.​