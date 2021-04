Pandemia e identidade dos profissionais de saúde

A atual pandemia deu ensejo a que se reavivasse uma oportuna reflexão sobre a necessidade de reconfigurar os sistemas nacionais de saúde, que foram postos à prova, reinventados, emergindo, fatalmente, as fragilidades e as potencialidades de cada um. A situação em Portugal esteve em paralelo com o que aconteceu noutros países. O investimento feito neste setor, em recursos humanos e materiais, foi muito além de uma estratégia conjuntural que desse apenas resposta pontual à emergência; os esforços efetuados intentaram, simultaneamente, um reforço estrutural do Serviço Nacional de Saúde, que perdurará para além desta crise.