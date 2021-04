Taiwan ameaça derrubar drones chineses que se aproximarem das suas ilhas no mar da China

As autoridades taiwanesas têm registado uma maior presença da aeronaves da Força Aérea chinesa junto do arquipélago de Tawai,

As autoridades de Taiwan ameaçaram derrubar os drones chineses que se aproximarem demasiado dos seus territórios, depois de terem sido avistados a circular perto da ilha Pratas, no mar do Sul da China, disse um ministro na quarta-feira. A decisão pode aumentar de forma drástica as tenção com Pequim.

Falando no Parlamento, Lee Chung-wei, responsável pela Guarda Costeira, disse que foram avistados recentemente drones chineses perto de Pratas, embora não tenham sobrevoado o território, referiu.

“Nunca entraram no nosso espaço marítimo e aéreo, apenas voaram perto da ilha a uma certa distância”, disse o ministro.

Quando perguntado sobre a reacção da Guarda Costeira caso um drone chinês entrasse no seu espaço restrito, Lee respondeu que existem regras em caso de combate: “Depois de entrar [no espaço aéreo taiwanês] as regras serão seguidas. Se for necessário abrir fogo, assim faremos”.

A China não reconhece a soberania de Taiwan, mas os navios e aviões chineses habitualmente não entram na área restrita taiwanesa, que se estende seis quilómetros desde a costa. A ilha Pratas está no centro de uma disputa marítima e tornou-se a nova fonte da tensão entre Pequim e Taipé.

Nos últimos meses, Taiwan alertou para a presença mais persistente da Força Aérea chinesa perto da ilha. Embora a Guarda Costeira não defenda a zona de forma ostensiva, já enviou alguns militares para defender o território - a ilha é desabitada, mas recebe ocasionalmente visitas de cientistas.

Desde o início dos protestos pró-democracia em Hong Kong, a Pratas assumiu maior importância, por ser o território taiwanês mais perto da região especial.

Em Outubro, os controladores do tráfego aéreo de Hong Kong obrigaram um voo semanal civil taiwanês que viajava para Pratas a voltar para trás.

As autoridades taiwanesas, por seu lado, interceptaram pelo menos um barco perto de Pratas onde viajavam pessoas que fugiam de Hong Kong e tentavam chegar a Taiwan.

A outra ilha principal de Taiwan no mar do Sul da China é Itu Aba, também conhecida por ilha de Taiping, do arquipélago de Spratly. Mas, segundo Lee, não foram avistados drones perto dessa ilha.