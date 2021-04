Sputnik V provocou uma crise política e abriu um mistério na Eslováquia

Governo de Igor Matovic caiu por causa do acordo secreto para a compra da Sputnik V. Milhares de doses que chegaram ao país estão armazenadas porque regulador nacional não consegue tirar conclusões sobre a eficácia e segurança da vacina.

A encomenda, feita em segredo, de dois milhões de doses da vacina russa Sputnik V provocou uma crise política na Eslováquia, que levou à demissão de seis ministros, a saída do primeiro-ministro, Igor Matovic, e uma remodelação do governo de coligação composto por quatro partidos populistas de direita. Agora, abriu também um mistério, depois da imprensa eslovaca ter reportado que testes feitos às vacinas recebidas em Bratislava concluíram que estas têm uma composição diferente da dos estudos clínicos revistos pela publicação científica The Lancet.