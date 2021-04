Com a pandemia a mudar de geografias, o pior pode mesmo estar para vir

“O pior está para vir” é uma frase estafada quando se trata de covid-19 e, no entanto, volta a ser verdade. Por causa da chamada “terceira vaga” (há países, como Espanha, em que já se fala de uma quarta) 27 dos 50 países europeus considerados pela Organização Mundial de Saúde têm agora em vigor alguma forma de confinamento, enquanto os portugueses aproveitam por fim as esplanadas. Mas se a Europa é o segundo centro actual da pandemia no mundo (depois das Américas), o crescimento do número de infecções está a acentuar-se em regiões menos preparadas para a combater, como a América do Sul, Sul da Ásia e Médio Oriente.