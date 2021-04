Nuclear: especialistas escolhem até sexta-feira que sanções os EUA podem levantar e que cláusulas o Irão deve cumprir

As conversações entre Irão e as potências que assinaram o acordo nuclear de 2015 foram “construtivas” e ficou acordada a constituição de grupos de trabalho para discutir as sanções a levantar pelos Estados Unidos, que para já se mantêm à margem dos trabalhos, com os responsáveis da União Europeia a servirem de mediadores. As discussões realizaram-se na terça-feira em Viena e serão retomadas na sexta-feira, quando se espera que saia pelo menos um princípio de acordo.

“Reunião construtiva da Comissão Conjunta. Existe unidade e ambição para um processo diplomático conjunto com os dois grupos de peritos em relação à implementação nuclear e ao levantamento das sanções”, escreveu no Twitter Enrique Mora, coordenador da delegação da União Europeia.

Esses dois grupos foram incumbidos da tarefa de ver quais as sanções que os EUA podem levantar e que obrigações o Irão deve cumprir no seu programa nuclear.

"Eu intensificarei os contactos em separado aqui em Viena com todas as partes relevantes, incluindo os EUA”, acrescentou Mora.

O Irão também já reagiu ao mais alto nível. O Presidente Hassan Rouhani afirmou que as conversações de Viena “abrem um novo capítulo” para a recuperação do acordo nuclear de 2015. “Se os Estados Unidos mostrarem que são honestos e sinceros, que é tudo o que pedimos, acho que podemos negociar num curto espaço de tempo, se necessário, com as todas as partes do acordo”, disse Rouhani.

A reunião de terça-feira na capital da Áustria, onde fica a sede da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) contou com a participação de Irão, Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia. O novo enviado especial dos Estados Unidos para o Irão, Rob Malley, viajou até Viena mas não está presente directamente nas conversações, ficando no entanto disponível para dar sugestões através das delegações europeias.

“É um passo bem-vindo, é um passo construtivo, é um passo potencialmente útil”, afirmou em Washington o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, admitindo que será difícil que venham a ter lugar discussões directas entre os Estados Unidos e o Irão. “Esperamos que o enviado especial Malloy permaneça em Viena pelo menos durante grande parte da semana e acho que ele não tem bilhete de regresso marcado”, acrescentou Price, reiterando que os EUA estão preparados para que o caminho para o regresso norte-americano ao acordo nuclear seja feito passo a passo.

“O que está fora de questão são as exigências maximalistas de que os Estados Unidos façam tudo primeiro e o Irão passe depois à acção. Acho que ninguém ficará com a impressão que isso seja uma proposta viável”, disse ainda o porta-voz da diplomacia norte-americana.

O Presidente Joe Biden já manifestou publicamente a vontade de regressar ao acordo assinado em 2015 por Barack Obama, mas defende que as negociações para o eventual levantamento das sanções por parte de Washington não deve estar limitado ao acordo nuclear, mas também a temas como os direitos humanos ou o terrorismo, nomeadamente o apoio a grupos como o Hamas e o Hezbollah.

Do lado do Irão, as conversas foram também consideradas “construtivas”, a palavra utilizada pelo negociador principal, Abbas Araqchi, em declarações à televisão estatal iraniana. Teerão pretende que as sanções resultantes da saída do acordo por parte dos Estados Unidos em 2018, por iniciativa do então Presidente Donald Trump, sejam levantadas quer na prática quer no papel, de modo a que o Irão possa voltar a vender petróleo nos mercados internacionais sem temer sanções norte-americanas.

Teerão já fez saber que faz depender a paragem da produção de urânio enriquecido a 20% do levantamento de “todas as sanções” norte-americanas. O Irão começou a produzir urânio (20%) no passado mês de Janeiro, transgredindo assim o acordo de 2015, que estipula o máximo de pureza até 3,67%.

​O levantamento imediato das sanções é também defendido pela China. Wang Qun, o representante chinês nas conversações de Viena, reiterou a posição de Pequim contra o que classifica como “sanções ilícitas” contra o Irão, advogando que os Estados Unidos devem colocar de parte imediatamente a sua política de “jurisdição de braço longo” contra outras entidades e indivíduos, incluindo a China.

“A China continuará a salvaguardar inabalavelmente o acordo abrangente e espera que as várias partes possam aumentar o seu sentido de urgência e aproveitar todas as oportunidades para o acordo regressar ao caminho certo através de discussões justas e razoáveis”, acrescentou Wang.