Ambiente notifica empresa de golfe para que recolha sacos de praia da Póvoa de Varzim

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirmou nesta quarta-feira que notificou a empresa Estela Golfe para que recolha os sacos de plástico espalhados no areal da praia da Estela, no concelho da Póvoa de Varzim, distrito do Porto.

Na terça-feira, o Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) da Póvoa de Varzim denunciou um foco de poluição na praia da Estela, freguesia daquele concelho, causado pela degradação de sacos plásticos de protecção dunar, junto a um campo de golfe, propriedade da empresa Estela Golfe SA.

Em resposta enviada esta quarta-feira à agência Lusa, a APA, através da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Norte, “confirma que notificou a empresa Estela Golfe SA a proceder à recolha dos sacos que se encontram espalhados no areal, bem como dos que evidenciem um estado de deterioração que perspective o seu arrastamento dentro de pouco tempo”.

A APA alerta que a situação, “além de constituir um foco de poluição, pode também constituir um perigo para a navegação local”.

Este organismo público esclarece ainda que “a manutenção da infra-estrutura de protecção é da responsabilidade da referida empresa que promoveu a sua execução”.

Na terça-feira, a empresa respondeu à Lusa ter recebido uma comunicação das autoridades ambientais, na forma de um “email não-vinculativo”, mostrando-se “surpreendida que só agora este assunto dos sacos de ráfia na praia esteja a ser levantado”, lembrando que “esta protecção dunar existe na costa da Estela há mais de três anos”.

“O Estela Golf solicitou às autoridades competentes a protecção da propriedade contra o ataque do mar e a solução técnica autorizada foi a de colocação de estacas de madeira e sacos de areia, solução que, aliás, existe na praia do Ofir e na praia da Falésia, no Algarve. Portanto, o Estela Golf limita-se a cumprir com as soluções que as autoridades determinaram e a construir as mesmas, a suas próprias expensas”, explicou, na terça-feira, Jorge Quintas, presidente do Grupo Nelson Quintas, que detém o equipamento.

“O Estela Golfe está, neste momento, a analisar a comunicação apenas recebida e actuará em conformidade e coordenação com as autoridades competentes e dentro da responsabilidade que lhe é inerente”, acrescentou Jorge Quintas.

O campo de Golfe da Estela foi construído há mais de 30 anos, junto à praia local, à data através de uma imposição governamental, por compensação à concessão da zona de jogo da Póvoa de Varzim.

Na terça-feira, o PAN denunciou que os sacos se encontravam, naquele momento, “espalhados por todo o areal, bem como uma quantidade considerável de pregos”, situação que já foi alvo de uma denúncia às autoridades ambientais por parte do partido.

“Além do impacto ambiental que esta situação está a causar, com o plástico que está a poluir o oceano, colocando em causa os nossos ecossistemas marinhos, estamos também perante uma situação de potencial risco para pessoas e restantes animais, uma vez que se encontram espalhados pelo areal centenas de pregos que colocam em causa a integridade física”, informava ainda o PAN/Póvoa de Varzim.

Já esta quarta-feira, também o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) referiu que, em 2 de Abril, “teve conhecimento do rebentamento de um número considerável de sacos de areia que se encontravam colocados na duna primária da praia da Estela, Póvoa de Varzim, para suster e proteger aquela estrutura do avanço do mar”.

Em comunicado, os deputados eleitos pelo círculo do Porto acrescentam que questionaram os ministérios do Ambiente e da Acção Climática e do Mar.

“O rebentamento dos sacos de areia espalhou plásticos, pregos enferrujados e outros resíduos pelo areal. Além dos fortes impactes visuais, a proliferação dos resíduos acarreta sérios riscos para o ambiente, para a biodiversidade costeira e para as pessoas que usufruem da praia da Estela”, lê-se na pergunta enviada à tutela através da Assembleia da República (AR).

O BE questiona o Governo, por exemplo, como “avalia a presença de um campo de golfe sobre uma duna primária”, ou se considera “proceder à renaturalização e recuperação da duna primária da praia da Estela, deslocalizando o campo de golfe que ali se encontra para outro local”.