A pandemia obrigou alguns pais a abrandar. Eis como preservar esse ritmo

Em Dezembro — depois de nove meses de uma pandemia que obliterou viagens, celebrações e actividades extracurriculares em todo o mundo —, dei por mim completamente confusa. Embora os meus dias da semana continuassem a ser um brutal malabarismo de trabalho, tinha passado a maior parte da pandemia com fins-de-semana pouco ocupados. De repente, tive três convites para o mesmo dia do mesmo fim-de-semana (dois Zooms e um evento com distância social). E disse em voz alta: “Uau, não sei se consigo lidar com isto.”