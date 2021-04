DMX continua em coma e médicos preparam-se para determinar nível de função cerebral

O fundador da Loud Records e agente de DMX, Steve Rifkind, disse, terça-feira à noite à NBC News, que o estado clínico do rapper não sofreu quaisquer alterações, adiantando que durante esta quarta-feira os médicos irão proceder a testes para determinar o nível da sua função cerebral.

"O DMX está actualmente em suporte de vida e em coma. Há várias pessoas com informações inexactas sobre o seu bem-estar e isso não é útil nem produtivo”, disse Rifkind à NBC News, referindo-se a rumores de que o rapper teria ganhado consciência e de que estaria a recuperar. “Amanhã (hoje), irá ser submetido a mais testes à sua função cerebral e a sua família irá determinar o que é melhor a partir daí.”

O rapper norte-americano, de 50 anos, sofreu um ataque cardíaco, tendo o processo de reanimação demorado cerca de meia hora, tempo ao longo do qual o cérebro terá ficado privado de oxigénio, segundo adiantou uma fonte não identificada ao site de celebridades TMZ. O mesmo espaço atribuiu o ataque cardíaco a uma overdose, mas não há qualquer confirmação oficial. É que, sendo verdade que o artista se debatia contra um problema de dependência, nos últimos anos tinha vindo a mostrar-se sóbrio. O advogado e amigo de X, Murry Richman, disse ao The Washington Post que não era claro o que tinha causado o problema cardíaco.

Earl Simmons, conhecido por Dark Man X, DMX ou apenas X, tem recebido a visita de familiares, nomeadamente da ex-mulher, da actual companheira e dos seus 15 filhos. No exterior do hospital, centenas de pessoas juntaram-se para rezar pela sua recuperação, ao mesmo tempo que a comunidade do rap e do mundo artístico em geral se tem manifestado consternada pela situação. “Orações para @DMX e sua família! Verdadeira lenda! A torcer por ti, por favor mantém-te forte”, escreveu Eminem no Twitter. “Agradecemos as vossas orações e o vosso apoio”, acrescentou Rifkind.