Nova lei dos apoios aos trabalhadores mantém ajuda no turismo e cultura até Junho

Publicação em Diário da República da lei que altera as regras do apoio à redução da actividade compatibiliza as mudanças introduzidas pelo Parlamento com as mudanças que o Governo introduziu pelo meio.

O diploma que altera as regras do apoio à redução da actividade dos trabalhadores independentes, empresários em nome individual e gerentes de empresas foi publicado no Diário da República desta quarta-feira e esclarece uma das dúvidas que se colocou quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou as mudanças introduzidas pelo Parlamento ao decreto-lei do Governo: saber se os trabalhadores do turismo, cultura, eventos e espectáculos já não abrangidos pelo dever de suspensão da actividade ou encerramento de estabelecimentos continuariam a poder aceder a este apoio nos próximos meses.

A redacção final da lei assegura que, tal como o Governo pretendia, o apoio continuará a existir até 30 de Junho para os trabalhadores destes sectores, se estiverem em paragem total da sua actividade ou da actividade do sector, mesmo que já não obrigados ao dever de encerramento ou suspensão (para os restantes trabalhadores, o apoio só existe para quem esteja obrigado à suspensão das actividades ou ao encerramento de instalações e estabelecimentos).

A dúvida sobre o que aconteceria ao apoio financeiro aos trabalhadores do turismo, cultura, eventos e espectáculos colocava-se por causa de um problema na numeração do decreto-lei original.

Quando, no início de Março, os partidos votaram as alterações ao decreto-lei do Governo, o diploma do executivo ainda não previa aquela excepção para os trabalhadores da cultura, turismo, eventos e espectáculos. A oposição votou um diploma do BE que, além de alterar o primeiro número do artigo 3.º da lei (sobre o universo dos beneficiários), acrescentava um novo numero (sobre o período usado como referência para o cálculo da prestação social), fazendo com que o artigo passasse a ter quatro números.

Só que, entretanto, ainda antes de o Presidente da República promulgar essas mudanças, o Governo fez a sua própria alteração ao diploma — para incluir aquela extensão aos trabalhadores daqueles sectores de actividade — e, ao fazer esse aditamento, a base de trabalho continuava a ser o diploma original, que então só continha três números. E, para poder acrescentar mais regras, teve de acrescentar mais números, ou seja, um quarto e um quinto número.

No momento em que Marcelo Rebelo de Sousa dá luz verde ao apoio, colocava-se o problema de compatibilização entre os dois diplomas relativamente ao artigo 4 da lei, por existirem dois textos distintos (e sobre matérias diferentes) para esse mesmo parágrafo.

Essa dúvida acabaria por ser resolvida na fase da consolidação da legislação em Diário da República, pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, sendo um artigo mais longo, com seis números, resultado da ordenação dos dois textos.

No final do artigo, prevê-se, por iniciativa do Parlamento, que, para efeitos de cálculo do apoio, a Segurança Social tem de considerar “o rendimento médio anual mensualizado do trabalhador no ano de 2019”, em vez de a comparação ser o ano de 2020.

Esse é um dos focos de tensão entre o Governo e os partidos da oposição. De um lado, o BE (autor da proposta) e os restantes grupos parlamentares alegam que não alteraram a fórmula de cálculo do apoio, mas apenas o período de comparação usado no cálculo; do outro, o Governo entende que os partidos mexeram na fórmula de cálculo, porque não alteraram apenas o período de comparação, mas o que é tido em conta nessa comparação, porque, segundo a ministra do Trabalho, em vez de a Segurança Social ter em consideração o “rendimento mensal relevante”, terá de ter em conta o “rendimento médio anual mensualizado”.

Mas os partidos que aprovaram a lei entendem que isso não acontece porque se mantém a fórmula de cálculo original prevista na lei para a qual este diploma remete, porque aí se prevê que o apoio varia em função da remuneração registada como base de incidência contributiva.

Ouvida no Parlamento na terça-feira, Ana Mendes Godinho afirmou que a Segurança social terá de alterar os sistemas informáticos para processar os apoios de acordo com as novas regras e insistiu que há uma diferença entre o que está redigido e aquilo que era a intenção dos partidos, desafiando os partidos a clarificarem a norma.

Além do apoio à redução da actividade dos trabalhadores independentes, também foram publicados no Diário da República desta quarta-feira os outras medidas promulgadas por Marcelo Rebelo de Sousa em relação aos quais António Costa fez um pedido urgente de fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional: o alargamento do apoio excepcional da Segurança Social aos pais em teletrabalho com filhos em casa até aos 12 anos (em vez de serem abrangidos apenas os pais com filhos até ao primeiro ciclo do ensino básico); e instrumentos de gestão de profissionais de saúde em resposta à pandemia.

As novas regras entram em vigor na quinta-feira.