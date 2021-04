FMI sugere imposto extraordinário sobre empresas que ganharam com a crise

A enfrentar o agravamento da desigualdade provocado pela pandemia, e com a sustentabilidade das finanças públicas ameaçadas, os Estados devem apostar em tornar o seu sistema fiscal mais progressivo, obtendo mais receitas junto daqueles que têm mais rendimentos, defende o Fundo Monetário Internacional (FMI). Novas contribuições sobre as empresas com “lucros excessivos”, uma sobretaxa extraordinária anti-pandemia no IRS, um aumento permanente das taxas aplicadas ao escalão mais alto de rendimento, redução das deduções fiscais ou novos impostos sobre a riqueza são algumas das ideias propostas aos governos.