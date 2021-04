Euro2020: Arena Johan Cruyff espera 12 mil espectadores

A Arena Johan Cruyff, em Amesterdão - uma das 12 cidades-sede do Euro2020 -, estima poder receber, pelo menos, 12 mil espectadores por jogo durante a competição, anunciou esta quarta-feira a Federação Holandesa de Futebol (KNVB).

A federação holandesa refere, em comunicado, que espera até “dar as boas-vindas a mais espectadores” na Arena Johan Cruyff, com capacidade para 55 mil lugares, mas isso será decidido “de acordo com a evolução da pandemia de covid-19”.

A cidade de Amesterdão vai receber os jogos da fase de grupos da selecção dos Países Baixos, com a Ucrânia (13 de Junho), Áustria (17 de Junho) e Macedónia do Norte (21 de Junho), bem como um encontro dos oitavos-de-final da prova (26 de Junho).

"Todos os espectadores que desejarem assistir aos jogos terão que cumprir os protocolos de segurança em vigor em Junho próximo e apresentar um teste com resultado negativo" ao novo coronavírus, refere a KNVB.

O projecto apresentado à UEFA baseia-se no pressuposto “realista” de que pelo menos 25% da capacidade do estádio pode ser utilizada, mas também especifica que, “se a pandemia piorar em Junho, o número de espectadores poderá ser reduzido”.

“Ainda não há garantias”, disse o director do torneio de Amesterdão, Gijs de Jong, acrescentando que recebeu “luz verde” do Ministério do Interior e do município para implementar este cenário de 12 mil lugares disponíveis.