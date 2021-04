Miséria de Serralves

A notícia publicada no PÚBLICO de 1 de Abril, Serralves vai ampliar museu com 4,25 milhões do Norte 2020, é mais um contributo precioso para uma leitura do estado de decomposição em que se encontra a Fundação de Serralves. Tive a oportunidade de escrever sobre isso por duas vezes: primeiro, a propósito da censura deliberada às fotografias de Robert Mapplethorpe; e, mais recentemente, sobre as polémicas em torno do tratamento dado aos trabalhadores precários desta instituição no contexto da pandemia.