Rui Nabeiro, entre o real e o irreal, por José Luís Peixoto

“Tudo pode ser um tema”, está a dizer-nos José Luís Peixoto, numa conversa telefónica com o Ípsilon, pouco mais de uma semana depois de o romance Almoço de Domingo (ed. Quetzal) estar nas livrarias e ter chegado ao primeiro lugar nas listas dos livros mais vendidos na Fnac e na Wook. “Quando temos uma fonte como esta, podemos utilizá-la para expormos as nossas questões. Foi um pouco isso que fiz com este livro também”. Está a referir-se ao empresário Rui Nabeiro, que nasceu a 28 de Março de 1931, em Campo Maior. Foi por causa de ter visto Peixoto, num programa de televisão, falar sobre o seu romance Autobiografia (ed. Quetzal), em que José Saramago é uma das personagens, que o fundador do grupo Nabeiro-Delta Cafés contactou há dois anos o escritor para lhe fazer uma proposta.