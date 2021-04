Quarta, na TV: Quarta, na TV: Gupta em viagens com saúde, A Verdade de Koreeda e muita música

CINEMA

A Loja dos Suicídios (V. Orig.)

Nos Studios, 10h

O realizador Patrice Leconte estreia-se na animação com esta adaptação do romance homónimo de Jean Teulé, em que uma família ganha a vida, numa cidade melancólica, a vender material para sossegadas formas de pôr fim à própria vida… Até tudo mudar com o nascimento de uma criança que é a encarnação da alegria de viver.

A Verdade

TVCine Emotion, 12h30

Uma célebre e autocentrada actriz publica um livro de memórias para encerrar a carreira e a filha regressa a Paris para estar no lançamento – um reencontro que não será fácil. A Verdade é um drama familiar do realizador japonês Hirokazu Koreeda, com Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine Sagnier, Clémentine Grenier, Alain Libolt, Manon Clavel, Christian Crahay e Roger Van Hool.

Coco Avant Chanel

AMC, 14h47

Audrey Tautou é Gabrielle “Coco” Chanel, uma jovem mulher com um trajecto singular, marcado pela necessidade e pobreza. Virá a converter-se num ícone de sucesso, enquanto estilista de alta-costura e criadora do conceito de mulher moderna. Realizado por Anne Fontaine, a partir da biografia escrita por Edmonde Charles-Roux, o filme contou com o apoio de Karl Lagerfeld, que facultou o acesso aos arquivos e colecções da maison.

Moneyball - Jogada de Risco

Cinemundo, 22h

O treinador de basebol Billy Beane (Brad Pitt) enfrenta uma situação crítica: os Oakland Athletics estão a perder os melhores jogadores para os grandes clubes. Com a ajuda do economista Peter Brand (Jonah Hill), resolve criar uma equipa teoricamente perfeita de jogadores subvalorizados, a partir de teorias e estatísticas. E a equipa começa a apresentar resultados extraordinários. Dirigido por Bennett Miller e nomeado para seis Óscares, o filme baseia-se na biografia de Beane.

DOCUMENTÁRIOS

Viver Mais e Melhor

Odisseia, 23h31

Estreia. O Dia Mundial da Saúde é assinalado com uma volta ao mundo “à procura dos segredos para desfrutar de uma vida mais longa, saudável e feliz”, à boleia de Sanjay Gupta, neurocirurgião que é também jornalista e correspondente médico da CNN, entre outros afazeres. A série documental arranca na Índia e segue para Itália, Turquia, Japão, Bolívia e Noruega. Ao longo dos seis episódios, de uma hora cada, Gupta investiga terapias ancestrais, observa a influência dos estilos de vida na saúde e encontra-se com responsáveis políticos da área. Para acompanhar às quartas-feiras, até 12 de Maio.

This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist

Netflix, streaming

Boston, Março de 1990. De manhã, dois homens vestidos de polícias entram no museu Isabella Stewart Gardner e roubam boa parte dos conteúdos, no valor total de 500 milhões de dólares (cerca de 425 milhões de euros). Esta série documental dos irmãos Colin e Nick Barnacle investiga este crime por resolver.

SÉRIE

Intuição Criminal

AXN, 22h50

Estreia da série criminal austríaca centrada em Angelika Schnell (Ursula Strauss), a ultra-intuitiva e algo desregrada – porém, brilhante – inspectora-chefe do departamento de homicídios de Viena.

DESPORTO

Futebol: Liga dos Campeões

TVI, 20h

Directo. O Porto desloca-se a Sevilha para defrontar o Chelsea na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O jogo disputa-se no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, que funcionará como casa emprestada aos “dragões”. O clube português comandado por Sérgio Conceição chega aqui depois de ter eliminado a Juventus; a equipa inglesa, após ter afastado o Atlético de Madrid. O encontro da segunda mão está marcado para dia 13 de Abril, também na cidade espanhola.

MÚSICA

Selma Uamusse ao vivo no Theatro Circo

RTP1, 23h29

Fez coros nos Wraygunn, deu voz aos Soul Divers, foi cantando Nina Simone, investiu na representação e, em 2018, fez-se ouvir em nome próprio com o disco de estreia, Mati, preparado entre soul, jazz, gospel e a música do seu país natal, Moçambique (para o qual organizou, há dois anos, um concerto solidário pelas vítimas do ciclone Idai, mobilizando mais de 40 artistas). O segundo álbum de Selma Uamusse, Liwoningo, chegaria em 2020 e seria apresentado ao vivo no Theatro Circo (Braga) a 7 de Novembro. É esse o concerto hoje emitido.

No Ar

RTP2, 23h46

Estreia da terceira temporada. Conhecido tanto pela sua banda, Linda Martini, como pelas canções que escreveu para outros, André Henriques lançou-se a solo no ano passado com o álbum Cajarana. É ele quem faz as honras de inauguração desta nova leva de nova música portuguesa No Ar. Gravada no Porto e timbrada pela Antena 3, trará um total de 15 artistas às noites de quarta-feira.