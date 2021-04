Agência Europeia do Medicamento confirma que tromboses são efeitos secundários da vacina da Astrazeneca

EMA não descobriu nenhum factor de risco que explique este efeito e não avança com nenhuma recomendação específica, como suspensão do uso da vacina. Considera que os benefícios da vacinação continuam a ultrapassar riscos.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concluiu que os casos de tromboses com redução acentuada do número de plaquetas que se têm verificado em pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca devem ser considerados efeitos secundários raros desta vacina. Ainda assim, os benefícios do uso desta vacina ultrapassam os riscos.

A maior parte dos casos ocorreu em mulheres com menos de 60 anos e até duas semanas após a vacinação. Com base nos dados actualmente disponíveis, não foram encontrados factores de risco específicos, diz um comunicado da EMA desta quarta-feira. Uma explicação possível é que a vacina desencadeie uma reacção imunitária semelhante ao que acontece em alguns doentes tratados com o anticoagulante heparina.

Mas sem se conhecer o mecanismo por trás desta situação, não são feitas outras recomendações.

“O que fizemos foi rever toda a informação que temos, chegamos a conclusão de que são fenómenos raros e que as vacinas são eficazes para evitar a doença por covid-19, hospitalização e morte”, disse Sabine Straus, secretária do Comité de Avaliação do Risco de Farmacovigilância (PRAC, na sigla em inglês), que avaliou toda a evidência disponível.

“Estes fenómenos surgem com uma frequência de um em 100 mil, talvez um pouco mais alta. Compete às autoridades de saúde nacionais tomar decisões sobre a forma como querem usar as suas vacinas”, sublinhou Sabine Straus, passando de forma clara a responsabilidade sobre o que fazer agora com a vacina da AstraZeneca para os Estados da União Europeia.

Esta tarde, há uma reunião informal dos ministros da Saúde da União Europeia, convocada pela presidência portuguesa do Conselho Europeu, para discutir o relatório do PRAC e o que fazer com a vacina da AstraZeneca. António Costa tinha dito, na terça-feira, que as decisões deveriam ser tomadas a nível europeu, e não Estado a Estado.