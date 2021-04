SEF não sabia quantos funcionários tinham armas não letais. Director recolheu quase 200

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desconhece quantas armas não letais estavam distribuídas pelos seus elementos — ou seja, aerossóis, bastões extensíveis ou armas eléctricas. Depois de uma ordem de Dezembro passado, em que a direcção nacional do SEF determinou "a recolha geral de todas as armas de todas as classes, e respectivos acessórios e recargas” até 15 de Janeiro, excepto as armas de fogo sobre as quais tinha registo, o SEF recebeu 199 dessas armas.