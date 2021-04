Queda de andaime faz dois mortos em Almada

Duas pessoas morreram esta terça-feira em Almada na sequência da queda de um andaime, confirmou ao PÚBLICO o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Setúbal. As vítimas mortais são os trabalhadores que se encontravam na estrutura a realizar trabalhos de pintura num edifício.

As vítimas estariam no quinto andar do prédio quando a plataforma em que se encontravam caiu. Os óbitos foram confirmados no local. O alerta foi dado pelas 14h40 para a ocorrência na Rua Dom Francisco de Almeida, na freguesia de Laranjeiro e Feijó.

Acorreram ao local cinco veículos e 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas. Foram também destacados veículos da Protecção Civil de Almada, a Viatura Médica De Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia da Orta, além de dois veículos do INEM e uma equipa de psicólogos.

De acordo com o CDOS de Setúbal, não há registo de feridos.