Quase metade dos portugueses passou Páscoa fora de casa — confinamento “ficou a meio caminho”

Entre o feriado de sexta-feira e o domingo de Páscoa, 54% dos portugueses permaneceram em casa, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela consultora PSE, especializada em ciências de dados. Isto significa que houve menos 27% de pessoas em casa na Páscoa em relação a 2020. O dia com maior confinamento desde o início da pandemia foi o domingo de Páscoa do ano passado, em que 79% das pessoas ficaram confinadas em casa.

No último sábado, o confinamento foi de 49,2% e, no domingo de Páscoa, foi de 56,5%, ainda segundo estes dados relativos a 2021. O comunicado da empresa refere que “o confinamento deste ano ficou a meio caminho” do que foi o período da Páscoa no ano passado.

A proibição de circulação entre concelhos vigorou entre as 00h de dia 26 de Março e as 23h59 desta segunda-feira, 5 de Abril – dia em que arrancou a segunda fase do desconfinamento, com a abertura de esplanadas (num limite de quatro pessoas por grupo), das escolas do 2.º e 3.º ciclo, de ginásios sem aulas de grupo, de museus e similares.

Antes de a proibição entre concelhos para o período da Páscoa ter entrado em vigor, a PSE revelava que cerca de 10,7% tinha passado a noite a mais de 100 quilómetros da sua residência habitual a 25 de Março. Na semana de 22 a 26 de Março, o nível de desconfinamento estava “estável” e 38% dos portugueses tinham ficado em casa – quase o mesmo valor registado antes do início do segundo confinamento, em Janeiro.

Estes dados são recolhidos através da monitorização de localização e meios de deslocação de um painel de 4992 indivíduos representativos do universo da população com mais de 15 anos residente em Portugal continental, refere a PSE.