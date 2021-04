Procriação assistida: Banco Público de Gâmetas recebeu oito doações de óvulos, centros privados 828

Dos oito aos 828. É esta a diferença entre as doações de ovócitos realizadas no ano passado ao Banco Público de Gâmetas e aos centros privados de procriação medicamente assistida (PMA). Os dados ainda são provisórios, mas foram relevados pela presidente do Conselho Nacional de PMA para “ilustrar” as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem em responder às pessoas que precisam de material doado para os tratamentos de fertilidade.