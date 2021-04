Ex-presidente do Constitucional diz que directiva da PGR viola mesmo a lei

Costa Andrade assina parecer com ex-juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a defender que Lucília Gago se pronunciou sobre matéria da competência reservada da Assembleia da República. Documento acompanha queixa entregue por sindicato dos procuradores no Supremo Tribunal Administrativo.

Um parecer assinado por dois pesos-pesados da justiça portuguesa, o ex-presidente do Tribunal Constitucional Manuel Costa Andrade e pelo ex-juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos Paulo Pinto de Albuquerque, defende que a polémica directiva da procuradora-geral da República sobre os poderes dos dirigentes do Ministério Público é ilegal. O parecer acompanha a acção cível que o Sindicato de Magistrados do Ministério Público desencadeou esta terça-feira no Supremo Tribunal Administrativo contra a dirigente máxima do Ministério Público.

A directiva em causa determina que os superiores hierárquicos podem dar ordens concretas aos procuradores nos inquéritos penais e foi feita na sequência da contestação que surgiu à volta de uma ordem para os procuradores do inquérito de Tancos não ouvirem o primeiro-ministro e o Presidente da República na qualidade de testemunhas. O director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal achava essa diligência inútil.

Depois disso muita tinta correu sobre o assunto, tendo a própria antecessora da actual procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, defendido também a ilegalidade da directiva. Uma das principais questões que está em causa neste debate é saber se os poderes do dirigente máximo do Ministério Público lhe permitem emitir ordens deste teor ou se, pelo contrário, Lucília Gago extravasou as suas competências, legislando sobre matéria da competência reservada da Assembleia da República.

É esta última tese que defendem Costa Andrade e Paulo Pinto de Albuquerque no parecer que acompanha a acção judicial entregue esta terça-feira no Supremo Tribunal Administrativo.

“A directiva 4/2020 viola a reserva relativa da Assembleia da República em matéria de processo penal, designadamente quando define impedimentos de magistrados do Ministério Público e o faz em termos mais restritivos do que o Código de Processo Penal. De igual modo, viola a reserva de lei quando prevê um regime de segredo, também distinto do estabelecido pelo Código de Processo Penal, de ordens concretas do hierarca destinadas a produzir efeito num determinado processo penal. E viola ainda a reserva de lei quando estabelece novos critérios de avocação de processo penal”, sustentam os dois juristas.

O até aqui presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, que chegou a ser recebido pelo Presidente da República por causa desta questão em Dezembro passado, alega que a directiva desprotege as investigações criminais de eventuais interferências políticas.

Em comunicado, o sindicato frisa que os autores do parecer põem em causa, de forma irremediável, a aplicação da directiva, “uma vez que os magistrados do Ministério Público devem recusar o cumprimento de directivas ilegais, nos termos do Estatuto do Ministério Público”. E recorda que só recorreu à via litigiosa porque Lucília Gago “persistiu em manter soluções ilegais e inconstitucionais que afectam o funcionamento interno do Ministério Público, mas também os direitos de outros sujeitos processuais, colocando inclusivamente em causa o princípio da separação de poderes”.